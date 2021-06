tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Julian Alaphilippe 4h39'05'' 2. Michael Matthews +8'' 3. Primoz Roglic +8'' 4. Jack Haig +8'' 5. Wilco Kelderman +8'' 6. Tadej Pogacar +8'' 7. David Gaudu +8'' 8. Sergio Higuita +8'' 9. Bauke Mollema +8'' 10. Geraint Thomas +8''

Classifiche e risultati

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Schelling per la maglia a pois, che lavoro della Deceuninck per Alaphilippe

Pronti, partenza e attacchi. C'è subito la Côte de Trébéolin, con Campenaerts che va a prendersi il punticino del GPM. Poi parte la fuga con gli scatti di Rodríguez (TotalEnergies), van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Bonnamour (B/B Hotels), Schelling (Bora Hansgrohe), Perez (Cofidis), a cui si è poi aggiunto Swift (Arkéa Samsic). A van Poppel il 2° GPM, a Perez il 3°, ma poi Schelling parte in solitaria e si prende i punti per conquistare la prima maglia a pois di questo Tour de France. Dietro a tenere controllata la fuga ci sono la Deceuninck Quick Step di Alaphilippe e l'Alpecin Fenix di van der Poel, con il grosso lavoro di Tim Declercq e Vakoc.

Mega caduta per colpa di una "tifosa"

A 45,6 km dal traguardo mega caduta di gruppo, a terra ci finiscono almeno 80 corridori. Tra questi anche grandi favoriti come Sonny Colbrelli, Wout van Aert e Caleb Ewan che faticano a rientrare. Tutta colpa di una signora appostata a bordo strada con un cartello in favore di telecamera, su di lei ci è finito Tony Martin che ha scatenato un clamoroso effetto domino. Il gruppo, inizialmente, aspetta chi è caduto, ma dopo una decina di km si va perché non si può più aspettare. Da dietro rientrano molti dei corridori rimasti coinvolti, tra questi anche Kruijswijk e Miguel Ángel López, staccati invece Ewan e Hirschi. Intanto viene ripreso Schelling a 27 km dal traguardo.

