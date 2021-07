Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - Cavendish: "Il record di Merckx? Non dire nessun nome, voglio solo vincere le tappe"

TOUR DE FRANCE - Cavendish fa 32 in carriera al Tour e, naturalmente, viene in mente il discorso del record di Merckx. Mentre l'intervistatore fa la domanda, Cannonball ferma tutto e dire: "Non fate nessun nome, io sono qui solo per vincere delle tappe".

00:03:00, 14 minuti fa