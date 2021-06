Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - Che personaggio Ide Schelling: esulta come un pazzo per un punto

TOUR DE FRANCE - Che personaggio il corridore della Bora Hansgrohe, Ide Schelling, prima maglia a pois di questa edizione che intende mantenere il simbolo di miglior scalatore ancora per un bel po’! Nella 2a tappa della Grande Boucle, sul 3° GPM di giornata, la Côte de Pordic, il giovane olandese battaglia con Perez per un solo punto in palio… Poi esulta per esserci risuscito!

00:00:37, 21 minuti fa