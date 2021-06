Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - La protesta dei corridori; Van Moer sfiora la vittoria ma esulta Cavendish: gli highlights

TOUR DE FRANCE - La quarta tappa della Grande Boucle comincia con la protesta dei corridori che al km 0, invece di andare, stanno fermi per un minuto per sensabilizzare tutti sul tema della sicurezza. Poi è corsa vera con Van Moer che ci prova in fuga, ma viene raggiunto a 200 metri dall'arrivo. Vince così Mark Cavendish che fa 31 in carriera al Tour.

