TOUR DE FRANCE - 6a partecipazione al Tour per Michael Matthews che è giunto 2° nella frazione inaugurale di Landerneau. Quel 2017 magico, quando vinse la maglia verde di leader della classifica a punti, è ormai lontanissimo, ma il corridore australiano è venuto a questo Tour per vincere. E non solo una tappa.

