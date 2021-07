206 km dal traguardo, seguendo corridori come van Aert, van der Poel, Asgreen e Mohoric, Vincenzo Nibali che, in questo modo, ha anche cominciato ad “allenarsi” in È andato in fuga, attaccando a, seguendo corridori come van Aert, van der Poel, Asgreen e il vincitore della tappa . Una bella giornata perche, in questo modo, ha anche cominciato ad “allenarsi” in vista di Tokyo . Il corridore siciliano è contento per la sua prestazione, anche se non ha vinto, considerando che - a suo dire - questa non era una tappa adatta alle sue caratteristiche. L'azione in fuga, inoltre, lo ha fatto salire al 6° posto della classifica generale . Si può sognare un piazzamento al Tour? Nibali non promette niente... Il suo obiettivo non è curare la classifica.

Sulla carta non era una tappa per me. Poi, quando ero lì, c’era una velocità alta e visto che si muovevano uomini importanti di classifica ho pensato potesse essere una mossa buona e sono entrato. È stata una tappa pazzesca, abbiamo corso la prima ora ad una media di 51 km/h e poi abbiamo chiuso una tappa di 250 km in 5 ore e mezza. Potevamo giocarcela meglio visto che eravamo in tre? Per noi è arrivato un 2° posto ed è stata una buona giornata, perché abbiamo provato a vincerla

Un po’ mi ha dato fastidio. Quando sono partiti me ne sono accorto, ho provato ad inseguire, però le energie erano quelle che erano e io stavo tirando in quel momento. Loro sono molto esplosivi, mentre noi che eravamo lì con loro siamo rimasti al gancio. Sembrava andassero con la Vespa

Non pensavo di fare un buon risultato così in classifica. Sto correndo nelle prime posizioni, la gamba è buona, ma non è mia intenzione curare la classifica. Ora bisogna vedere intanto domani come reagiranno le gambe

