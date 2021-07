Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - Nibali: "Lasciare il Tour per preparare Tokyo? Ci sto pensando, ma voglio vincere una tappa"

TOUR DE FRANCE - Ecco le parole di Vincenzo Nibali che confessa che in squadra stia parlando della possibilità di lasciare il Tour anzitempo per pensare esclusivamente ai Giochi Olimpici dopo aver ricevuto la convocazione da Cassani. Però, prima, Nibali vuole lasciare il segno in una tappa.

00:03:46, 30 minuti fa