Ciclismo

Ciclismo, Tour de France - percorso 2022, da Copenhagen a Parigi, torna l'Alpe d'Huez

TOUR DE FRANCE - La 109esima edizione della Grande Boucle si terrà dal 1° al 24 luglio 2022. Partenza da Copenhagen e prime tre tappe di Danimarca prima di sbarcare in Francia. Previsti sconfinamenti anche in Belgio e Svizzera. Cinque gli arrivi in salita, con 23 Gpm totali. Dopo tre anni torna l'Alpe d'Huez, ma con ogni probabilità la corsa si deciderà sui Pirenei.

00:04:51, un' ora fa