Ciclismo

Ciclismo, Tour de France – Tadej Pogacar: “Dopo il Tour prendo un camper e seguo quello femminile”

CICLISMO - Il due volte vincitore del Tour de France e campione in carica Tadej Pogacar ha parlato in occasione della presentazione a Parigi dell'edizione 2022. Lo etichetta come un Giro “pieno di insidie dove ci saranno molti pretendenti al titolo”

00:01:05, un' ora fa