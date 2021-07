Ciclismo

Ciclismo, Tour de France, Van Aert da paura! Pogacar non rischia, il belga domina la ventesima tappa: rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Wout Van Aert vola nell'ultima cronometro della Grande Boucle 2021 e vince la sua seconda tappa in questa Grande Boucle, la quinta in carriera. Secondo Vingegaard, terzo Asgreen, mentre la maglia gialla Pogacar non rischia e si piazza ottavo.

