Ciclismo,Tour de France - Niermann, ds Jumbo Visma: "Roglic continuerà a lottare, ma Pogacar ci ha impressionato ancora"

TOUR DE FRANCE - Tutto sommato non è stata una brutta prova per Primoz Roglic che poteva andare anche peggio considerato le tante ferite collezionate in questi primi giorni di Tour. Il problema è che Pogacar sembra inarrestabile e ha dato al connazionale altri 44''.

