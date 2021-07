Ciclismo

Cislimo, Tour de France 2021 - Konrad se ne va sul Col de Portet-d'Aspet: l'azione che ha deciso la tappa

TOUR DE FRANCE - A 36 km dall'arrivo, ecco il momento decisivo della tappa. Konrad è riuscito a riportarsi sui fuggitivi e l'austriaco riuscirà anche a staccare Bakelants e Doubey in avvio di Col de Portet-d'Aspet. Lui prende e se ne va, e non verrà più rimontato né da Colbrelli né da Gaudu che avevano provato a ricucire sul GPM e poi anche in discesa.

00:02:33, un' ora fa