Nibali ha debuttato con l'Étoile de Bessèges, in una stagione molto particolare che ha impostato sulle Olimpiadi di Tokyo e sui Mondiali. Essendo, dunque, l'anno olimpico, anche il calendario è un po' stravolto e Nibali ha spiegato quali saranno i suoi reali obiettivi per il Giro d'Italia (il percorso) e per il Tour de France. Un Nibali in versione inedita, più cacciatore di tappe che con la testa alla classifica generale. E soprattutto, il siciliano lascerà in corsa il Tour de France per cominciare a preparare meglio le Olimpiadi.

"Non farò tutto il Tour de France"

Non ho mai detto che farò classifiche in entrambe le gare. Visto il programma olimpico, il Tour de France non lo farò tutto, ma probabilmente ne farò solo una parte. È una cosa molto probabile, che poi si prospetterà probabilmente anche per altri atleti che puntano alle Olimpiadi. [Vincenzo Nibali a Rai Sport]

Il Calendario

18 luglio - Ultima tappa Tour de France

24 luglio - Olimpiadi: Ciclismo su strada prova maschile

28 luglio - Ciclismo su strada prova maschile a crono

"Per il Giro d'Italia penserò alle tappe"

Per il Giro invece è differente, si può pensare di non curare alla classifica, ma pensare alle tappe. Questa è una stagione in cui ripartiamo, al Giro d'Italia non sono andato benissimo ed è un dato di fatto. La stagione, per come siamo partiti, è ricca di impegni e cercare di centrare i momenti giusti non è semplice

Su Ciccone

Sta crescendo e lo sta facendo bene. Lo scorso anno ha avuto una stagione difficile anche lui, in cui non ha mai trovato il giusto colpo di pedale. Quest’anno stiamo partendo tutti con un pizzico di cattiveria in più cercar di riscattarci, anche moralmente. Magari le cose non andranno così, ma noi come atleti, come indole, sicuramente ci vogliamo provare

