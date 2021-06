Nairo Quintana sarà al via della prossima edizione del Tour de France 2021. Il ciclista colombiano ha ammesso che non è nelle condizioni fisiche migliori per fare classifica generale e quindi l’obiettivo in vista della Grande Boucle sarà una vittoria di tappa.

"È stato un anno molto diverso per me, con numerosi problemi di salute. Lo scorso anno sono caduto proprio durante il Tour e continuo a pagarne le conseguenze. Non sono attualmente nelle condizioni fisiche per poter fare classifica al Tour de France: il nostro obiettivo è lottare per la vittoria di tappa, cercare di star sempre davanti".

Quintana potrebbe togliersi qualche soddisfazione

"Ci sono molte tappe che anche se non finiscono in salita sono importanti per noi. Non possiamo dire quali, perché fanno parte della nostra strategia, ma in questo Tour veniamo per divertirci. Proveremo a centrare le tappe giuste, nelle quali la fuga può arrivare e vederci come favoriti. Abbiamo intenzione di dare battaglia e vogliamo essere presenti nelle fughe. Non si può mai sapere quali andranno in fondo, ma faremo del nostro meglio".

