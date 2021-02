Mancano ormai pochi giorni al 2021, e si comincia a pianificare con maggiore accuratezza la stagione che verrà . Sarà una stagione improntata, ovviamente, sui Giochi Olimpici di Tokyo con gli scalatori che - visto il percorso - dovranno studiare tutte le corse a cui prendere parte prima delle Olimpiadi per arrivare all'appuntamento dell'anno nel giusto stato di forma . Ma col covid ancora in giro, come si arriverà alle Olimpiadi? Secondo quanto riportato dal portale belga Het Laatste Nieuws , infatti, chi correrà il Tour de France rischierà seriamente di dimenticarsi la trasferta di Tokyo .

Il protocollo, considerando la situazione sanitaria globale, dice che ogni atleta (quindi considerando tutti gli sport) dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di poter gareggiare a Tokyo. Un discorso impossibile per chi arriva dal Tour de France, considerando che la Grande Boucle finirà il 18 luglio e la prova in linea alle Olimpiadi si correrà il 24 luglio. Anche chi vorrà 'cominciare' a fare il Tour e lasciare prima per stare in linea con i 14 giorni, sarà svantaggiato del tutto, perché fare i 14 giorni di isolamento significa anche non potersi allenare in strada e rimanere in albergo a “lavorare virtualmente”.