tifosi a bordo strada, nel ciclismo, sono un qualcosa di prezioso da tenersi stretto ma, a volte, diventa un'arma a doppio taglio e getta tutto alle ortiche (tante cadute che, chi più chi meno, hanno messo fuori causa alcuni corridori per la vittoria finale. Sì perché questi sono stati obbligati a fare un gran lavoro per rientrare in gruppo, disperdendo utili energie ( Non è la prima volta che accade. I, nel ciclismo, sono un qualcosa di prezioso da tenersi stretto ma, a volte, diventa un'arma a doppio taglio e getta tutto alle ortiche ( vi ricordate Nibali al Tour 2018? ). In questo caso a finire per terra sono stati 80 corridori, tutta colpa di una signora a bordo strada che, a favore di telecamera, salutava mamma e papà con un cartello che ha messo ko Tony Martin . Da quel momento l'effetto domino clamoroso e leche, chi più chi meno, hanno messo fuori causa alcuni corridori per la vittoria finale. Sì perché questi sono stati obbligati a fare un gran lavoro per rientrare in gruppo, disperdendo utili energie ( vedi Sagan e Colbrelli ).

Classifiche e risultati

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Questo atteggiamento non è più tollerabile da parte di ASO, la società organizzatrice del Tour (e di altre corse come Vuelta, Liegi, Parigi-Roubaix ecc) e, con un comunicato ufficiale, ASO ha confermato di voler sporgere denuncia contro la donna che ha provocato questo incidente. Il tutto coadiuvato dalle immagini che ritraevano la signora esibire il cartello a favore di camera, invadendo la carreggiata.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

La denuncia, per ora, è contro ignoti. Perché la signora che ha causato questo gesto, probabilmente di nazionalità tedesca (visto il cartello), ha preso il largo e non è più rintracciabile dalle autorità competenti. La Gendarmerie du Finistère, il dipartimento dove si è consumato l'accaduto, ha fatto appello a tutte le persone presenti di portare tutti gli elementi possibili per ritrovare la persona in questione.

Portando la propria testimonianza, o filmati audio che possano individuare l'identità della signora.

Alaphilippe stacca Roglic e Pogacar: rivivi la sua vittoria

Tour de France Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53