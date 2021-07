Ciclismo

Tour de France 2021, Maassen: "Martin non poteva continuare, perdeva troppo sangue. Godiamoci la vittoria di van Aert"

TOUR DE FRANCE - Il ds della Jumbo Visma spiega le condizioni di Tony Martin che ha dovuto abbandonare ad inizio tappa. È stato un avvio di Tour molto difficile per la Jumbo che ha perso anche Gesink e Roglic per strada, ma oggi può festeggiare per la vittoria di van Aert nella tappa del Mont Ventoux.

00:01:22, 2 ore fa