Primoz Roglic non vuole fermarsi. Neanche 24 ore dopo il successo al Giro dei Paesi Baschi, lo sloveno è già all'opera verso i prossimi obiettivi. Il corridore della Jumbo Visma si era già trasferito in Francia nella serata di ieri, dopo la tappa di Arrate, per provare - di buon mattino - il percorso della cronometro decisiva del prossimo Tour de France (il percorso completo). Ovvero la Libourne-Saint Émilion di 31 km che si correrà il prossimo 17 luglio. Roglic, che ha vinto 13 cronometro in carriera, compresa quella di Bilbao che ha aperto l'ultimo Giro dei Paesi Baschi, ma che ha perso quella più importante della sua vita. Quella di La Planche des Belles Filles che poteva regalargli il Tour de France nel settembre scorso, che ha visto invece il ribaltone di Pogacar

Ecco che Roglic e la Jumbo Visma non vogliono più appellarsi al caso e, dopo una vittoria comunque importantissima in terra basca, lo sloveno era già al lavoro alle 8 del mattino, come testimoniano le foto pubblicate su twitter dal ds Grischa Niermann.

Roglic ha passato la mattinata nella Gironda, per provare la cronometro finale del Tour di 31 km, decisiva per la classifica, poi nel pomeriggio trasferimento nel dipartimento di Mayenne per provare anche l'altro crono. Si perché il 30 giugno, alla 5a tappa, ci sarà anche la crono Changé-Laval che muoverà in maniera importante la classifica generale. Prova contro il tempo di 27 km che Roglic ha testato nel pomeriggio. Punti di riferimento importanti in vista del Tour 2021.

Roglic tornerà in corso già nel week end e farà tutte e tre le Classiche delle Ardenne: sarà in gara all'Amstel Gold Race, alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi che vinse lo scorso anno.

