12:42 - Tappa delle pietre

Dopo 4 anni tornano le pietre. Arrivo ad Arenberg, toccando zone di pavè mai percorse nemmeno dalla Roubaix.

12:40 - Si torna in Francia con arrivo a Calais

Riparte da Dunkerque il Tour in terra francese. Viste panoramiche spettacolari sul mare del nord, attenzione ancora al vento.

12:39 - Seconda tappa con incognita vento

La seconda frazione con partenza da Roskilde vede passaggi in zone marittime molto esposti al vento. Terza e ultima tappa danese con arrivo a Sandeborg.

12:37 - Partenza a cronometro

Prima tappa con una cronometro cittadina a Copenaghen molto veloce.

12:35 - Ecco il percorso 2022

Confermate le indiscrezioni che indicavano la presenza di una tappa al nord con il pavè e l'arrivo in salita all'Alpe d'Huez. Le Alpi precedono i Pirenei.

12:22 - Parola al Principe di Danimarca

Grande partenza dall'1 al 3 luglio 2022 in Danimarca. Interviene sul palco il Principe danese che esprime la centralità della bici nella vita del suo paese.

12:10 - Highlights 2021

Con una clip emozionale si ripercorre l'edizione 2021 del Tour. Ci si avvicina al momento di rivelazione del percorso maschile.

11:55 - Il percorso femminile

La nuova corsa si svolgerà dal 24 al 31 luglio nella zona nord orientale della Francia. Partenza da Parigi con un circuito di 12 giri agli Champs Elysees. Ultima tappa con lo spettacolare arrivo a La Planche des Belles Filles.

Il percorso del Tour de France femminile Credit Foto Eurosport

11:52 - Marion Rousse sul palco

Sarà Marion Rousse, ex ciclista, il direttore del nuovo Tour de France femminile. Ora verrà svelato il percorso.

Marion Rousse, direttore del Tour femminile Credit Foto Eurosport

11:48 - Tour de France femminile

Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, presenta l'edizione della corsa femminile in collaborazione con Zwift. Si partirà da Parigi il 24 luglio, un grande momento per il ciclismo.

11:45 - La grande partenza a Copenaghen

Amaury spiega le motivazioni della scelta della Danimarca come sede della Grand Depart 2022, decisione già ufficializzata precedentemente.

11:42 - Il discorso di Amaury

Prende la parola Jean Etienne Amaury, presidente di A.S.O., società organizzatrice del Tour.

11:38 - Cavendish, Balsamo, Alaphilippe e Pogacar

Chiudono la sfilata i nomi più attesi: presentazione speciale per la maglia verde Mark Cavendish e per la nostra campionessa del mondo Elisa Balsamo. Seguono il padrone di casa Julian Alaphilippe e il campione in carica Tadej Pogacar.

11:35 - Sfilano gli ospiti

Numerosi i corridori invitati all'evento sia al maschile che al femminile. Una lunga sfilata di stelle, principalmente francesi: tra gli altri anche Guillaume Martin, Nairo Quintana e David Gaudu.

11:30 - Inizia lo show a Parigi

Ci siamo. Dal palazzo dei congressi di Parigi sta per iniziare la cerimonia di presentazione del percorso 2022 della Grand Boucle. Verrà svelato anche il percorso del Tour femminile, evento inedito previsto per la prossima stagione.

11:20 - Presentazione Tour de France 2022

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Giulio Martina, oggi si svela il percorso del prossimo Tour de France!

