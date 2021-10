Svelato a Parigi il percorso dell'edizione 109 del Tour de France. Si corre dal 1 al 24 luglio 2022. Cerimonia in grande stile al Palazzo dei Congressi della capitale con numerosi stelle del ciclismo sfilate sul palco. Tra i corridori presenti, il campione in carica Tadej Pogacar, il detentore del record di vittorie di tappa Mark Cavendish, il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe e la campionessa del mondo Elisa Balsamo.

Il percorso del Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Grande Partenza da Copenaghen, poi si affronteranno tante scalate mitiche come la Planche des Belles Filles, il Col du Granon e l'Alpe d'Huez. Dopo la raffica di salite alpine si passerà nella terza settimana ai Pirenei con gli arrivi di Peyragudes e Hautacam prima della cronometro decisiva prevista alla 21a tappa di 40 chilometri. Presentata anche la prima edizione del Tour de France femminile che andrà in scena dal 24 al 31 luglio, direttore della corsa sarà Marion Rousse.

Grand Depart in Danimarca

Darà il via alla corsa una cronometro iniziale sulle strade di Copenaghen, dove si potrebbero vedere medie velocistiche davvero elevate. La seconda tappa sarà molto attesa soprattutto per lo spettacolare attraversamento di 18 km sul Mar Baltico. Giornata indubbiamente per velocisti la terza e ultima in terra danese. Intervenuto sul palco di presentazione anche il Principe di Danimarca per manifestare l'importanza di ospitare la Grand Depart per il suo paese, da sempre legato alla bicicletta.

Tour de France, partenza da Copenaghen Credit Foto Eurosport

Tornano le pietre

Il proseguo della prima settimana si svolgerà nel Nord della Francia. Attenzione alla tappa con arrivo a Calais, con possibile disturbo del vento. Alla quinta frazione è il momento delle pietre con alcuni segmenti inediti anche per la Roubaix. Giornata per attacchi da lontano a Longwy, poi il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles in versione "super".

Il pavè nella tappa 5 del Tour 2022 Credit Foto Getty Images

Seconda settimana sulle Alpi

Il primo assaggio di Alpi si avrà con l'arrivo al Col du Granon a quota 2413 metri, a cui seguirà la temibile Briancon-Alpe d'Huez con all'interno le scalate alla Croix de Fer e Galibier a preparare il terreno per le schermaglie finale sulla salita più prestigiosa di Francia. Al termine della seconda settimana ci saranno le opportunità migliori per gli sprinter a Saint Etienne e Carcassone, intervallate dalla tappa mossa di Mende.

La tappa 12 del Tour de France 2022 Credit Foto Eurosport

Pirenei e crono decisivi

Le gambe degli uomini di classifica verrano testate alla tappa 17. Per arrivare all'ascesa finale a Peyragudes, i corridori dovranno superare il Col d'Aspin e l'ostico Hourquette d'Ancizan. Giornata senza respiro anche la successiva con Aubisque e l'inedito Col de Spandelles sul cammino verso l'ultimo arrivo in quota sull'Hautacam. Prima della passerella finale agli Champs Elysees è in programma una determinante cronometro di 40 chilometri con arrivo sul promontorio di Rocamadour.

Tour de France femminile

Con grande orgoglio A.S.O. e il direttore generale del Tour Christian Prudhomme hanno presentato la prima edizione della Grand Boucle al femminile. Direttore di corsa sarà l'ex campione francese Marion Rousse, compagna di Julian Alaphilippe. Si svolgerà dal 24 al 31 luglio, garantendo 4 settimane di ciclismo consecutive sulle strade francesi. Partenza da Parigi e arrivo alla Planche des Belles Filles, dopo 8 tappe molto esigenti tra cui una frazione con segmenti in sterrato tra i vigneti nella zona di Troyes.

