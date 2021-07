Tour de France

DSM che non si erano presentati alla cerimonia di apertura della tappa. 500 franchi svizzeri di multa per uno, incluso il direttore sportivo del team tedesco (non poco). Nel referto della Giuria dei Commissari, però, ci è finito anche Mathieu van der Poel, la maglia gialla del Tour. Il corridore olandese era andato in fuga e, evidentemente, nella concitazione della tappa, avrà gettato del materiale di scarto fuori dalla green zone (non viene specificato se borracce o altro). Per ora gli è stata inflitta una multa da 500 franchi svizzeri e una penalizzazione di -25 punti nella classifica a punti UCI. Niente di che, anche se 500 franchi svizzeri sono sempre 500 franchi svizzeri, ma alla prossima verrebbe punito in maniera più radicale. Van der Poel, infatti, verrebbe penalizzato di 1 minuto in classifica generale se dovesse risultare colpevole per la stessa problematica. Alla terza, sarebbe Era qualche giorno ormai, che non arrivano penalizzazioni in classifica o multe pesanti . Dopo la 7a tappa del Tour, vinta da Mohoric , una delle tappe più folli degli ultimi 20 anni, sono arrivate diverse multe e sanzioni. In primis quelle inflitte a tutti i corridori dellache non si erano presentati alla cerimonia di apertura della tappa.per uno, incluso il direttore sportivo del team tedesco (non poco). Nel referto della Giuria dei Commissari, però, ci è finito anche, la maglia gialla del Tour. Il corridore olandese era andato in fuga e, evidentemente, nella concitazione della tappa, avrà gettato delfuori dalla(non viene specificato se borracce o altro). Per ora gli è stata inflitta una multa dae una penalizzazione di -25 punti nella classifica a punti UCI. Niente di che, anche se 500 franchi svizzeri sono sempre 500 franchi svizzeri, ma alla prossima verrebbe punito in maniera più radicale. Van der Poel, infatti, verrebbegenerale se dovesse risultare colpevole per la stessa problematica. Alla terza, sarebbe addirittura escluso dal Tour

Michael Schär, il corridore svizzero dell'AG2R Citroën che fu il primo in assoluto ad essere penalizzato per il lancio di borraccia fuori dalla green zone. Era il Giro delle Fiandre e, in quel caso, Schär fu immediatamente In questa 7a tappa, non solo van der Poel è stato punito per questa regola 'ecologica'. Multato anche, il corridore svizzero dell'AG2R Citroën che fu il primo in assoluto ad essere penalizzato per il lancio di borraccia fuori dalla. Era ile, in quel caso, Schär fu immediatamente espulso dalla Giuria . Da quel momento la regola cambiò, passando ai due richiami prima dell'espulsione.

Nel report della Giuria c'è finito anche Skujins della Trek Segafredo. Il corridore lettone, invece, è stato richiamato per la regola del rifornimento negli ultimi 20 km. 200 franchi svizzeri di multa per lui, 1000 franchi svizzeri di multa per il ds e 20'' di penalizzazione per Skujins in classifica generale.

