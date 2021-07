Resta in carcere la tifosa che ha provocato la caduta di gruppo nel corso della prima tappa del Tour de France 2021. La donna aveva esposto un cartello con la scritta "Allez Opi-Omi" in un mix di francese e tedesco che sta a significare "Forza nonno e nonna". Dopo essersi costituita le è stata comminata una multa di 1.500 euro e per il momento è stato prolungato di 24 ore lo stato di fermo. La donna, 30enne francese, ha raccontato, come riporta Gazzetta, di essere dispiaciuta del suo gesto e al contempo preoccupata per quello che le potrebbe accadere.

"Ho fatto una sciocchezza. Mi vergogno". Secondo la rosea la donna avrebbe riferito alle forze dell’ordine di aver "paura per le conseguenze della propria azione" e di essere angosciata dal clamore mediatico sulla vicenda. Gli inquirenti fanno sapere che, nonostante la denuncia sia stata ritirata da ASO, l’inchiesta non è ancora conclusa.

Nella giornata di ieri il procuratore di Brest, Camille Miansoni, ha fatto il punto della situazione specificando che "la messa in pericolo di terzi mancando volontariamente agli obblighi di prudenza e sicurezza, procurando involontariamente ferite con prognosi non superiore a tre mesi può costare fino a due anni di carcere".

Intanto il colonnello Nicolas Duvinage ha fatto riferimento ad alcune fragilità personali della donna e ha chiarito che in questo momento c’è bisogno di"calma e mantenere il sangue freddo su questa vicenda. L’ultima cosa che bisogna fare è procedere a un linciaggio mediatico, o sui social".

