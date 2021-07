Ciclismo

Tour de France, niente cadute, Alaphilippe dirige le operazioni, vince Cavendish: la tappa vista dall'onboard camera

TOUR DE FRANCE - Diamo un ultimo sguardo alla tappa di Fougères che ci ha fatto rivivere la leggenda di Cavendish, a segno con la sua 31a tappa in carriera al Tour. Contributo importante è arrivato da Alaphilippe che ha pedalato nelle prime posizioni per tutta la tappa, come regista della Deceuninck Quick Step.

00:02:19, 30/06/2021 A 12:49