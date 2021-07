Vincenzo Nibali ha l'ultima chance di lasciare un segno sul Tour de France prima di concentrarsi del suo grande obiettivo stagionale: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il siciliano, una volta raggiunto il traguardo odierno di Andorra, abbandonerà la corsa gialla nel secondo giorno di riposo, previsto per domani, per partire alla volta del Sol Levante. Alla vigilia del già annunciato ritiro dalla Grande Boucle,prima di concentrarsi del suo grande obiettivo stagionale: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il siciliano, una volta raggiunto il traguardo odierno di Andorra, abbandonerà la corsa gialla nel secondo giorno di riposo, previsto per domani, per partire alla volta del Sol Levante.

Il 36enne della Trek Segafredo ha tentato una fuga nella prima settimana di corsa, uscendo poi di classifica nei giorni successivi. Per lui qualche buono spunto ma anche tante tappe corse nell'ombra. Da capire quale sarà la sua forma per Tokyo, in una prova in linea nella quale, con un miracolo, potrebbe pensare di agguantare la medaglia sfumatagli clamorosamente in quel di Rio nel 2016.

Vincenzo Nibali, Wout van Aert, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe e Primoz Roglic in azione durante i Mondiali di ciclismo di Imola nel 2020 Credit Foto Getty Images

Non faccio proclami, ma sto bene. Le gambe ci sono. Bisogna cogliere l’occasione giusta: ieri non è andata, ritenterò“. Queste intanto le dichiarazioni, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, alla viglia del tappone pirenaico che si concluderà sul traguardo che corrisponde all'ultimo successo del messinese nella corsa transalpina . “

Parole dunque che lasciano sperare in un possibile attacco dello Squalo sul Port d'Envalira (oltre 2400 m d'altezza e cima più alta dell'edizione), in una domenica già speciale per lo sport azzurro.

