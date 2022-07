Didi Senft, meglio conosciuto come “El Diablo”, il fan numero 1 della corsa francese. Per quasi trent’anni, Didi Senft ha partecipato al Tour de France, diventando il tifoso più riconoscibile grazie al travestimento da Lucifero. Ogni anno, parte dalla Germania, suo Paese natale, e segue il Tour in camper o in furgone. Per trasformarsi nel suo alter ego. Una storia di passione, di tifo sfrenato, di legame profondo con il ciclismo. In occasione della 109esima edizione del Tour de France , in onda in questo periodo sui canali Eurosport e Discovery+, “The Power of Sport” ( in esclusiva sui canali e sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery ) ripercorre la vita di, meglio conosciuto come “El Diablo”, il fan numero 1 della corsa francese. Per quasi trent’anni, Didi Senft ha partecipato al Tour de France, diventando il tifoso più riconoscibile grazie al travestimento da Lucifero. Ogni anno, parte dalla Germania, suo Paese natale, e segue il Tour in camper o in furgone. Per trasformarsi nel suo alter ego.

Ad

Ma com’è nata l’idea del costume da principe delle tenebre? Guardavo il Tour de France, e il commentatore diceva: ‘I corridori hanno raggiunto la flamme rouge’. Così pensai di unirmi al Tour come Il Diavolo. In ogni tappa, all’ultimo km, c’è un triangolo rosso sulla strada. È chiamato flamme rouge, viene usato in tutto il mondo. è il motivo per cui sono diventato il Diavolo. Dove c’è una fiamma rossa, c’è sempre un diavolo”, ha spiegato.

Tour de France Armstrong contro Roglic: "Gli fa un po' male la spalla e se ne va? Stai lottando per il Tour" UN GIORNO FA

Dal 1993 Didi ha saltato solamente un’edizione del Tour, per motivi di salute. E’ sempre stato a bordo strada, in ogni tappa, tifando per i corridori nella sua maniera inimitabile. Questi i suoi ricordi della prima volta: “Ho fatto tutte le tappe con mia moglie. Mi ricordo che correva ancora Olaf Ludwig, davvero un grande!”. Il tedesco ha poi chiarito: “Vado anche ai Mondiali, ma il Tour de France è il numero uno, è l’evento sportivo più importante”. Ma chi tifa Didi? “Sono neutrale. Tifo per gli ultimi alla stessa maniera dei primi”.

In quelle settimane magiche del Tour, Senft cambia volto, “El Diablo” è proprio un personaggio distante dalla sua persona: “Quando indosso le corna e ho il mio tridente in mano, divento una persona diversa. Sono più gioioso, coraggioso e divertente. Sono sempre su di giri. Mi sveglio alle 4 e sono pronto, non è un problema per me”.

THE POWER OF SPORT IN ONDA MERCOLEDI’ 20 LUGLIO ALLE 19:30

L’appuntamento con la puntata integrale di The Power of Sport è per questo mercoledì, 20 luglio, alle 19:30 su Eurosport 1. Questo 11°episodio, oltre alla storia di Didi Senft, vedrà anche altre storie imperdibili raccontate nel nostro appuntamento settimanale, come quella della ciclista Audrey Cordon-Ragot e un’intervista al fresco campione di Wimbledon, Novak Djokovic insieme a tanto altro...

Tour 360: Philipsen fa sua la volata, la Jumbo perde i pezzi

Tour de France Roglic può ancora vincere il Tour un giorno? Perché sì perché no IERI A 19:39