Pogi non sta trovando il giusto contributo dal suo team, anche falcidiato dal Covid. Per questi e altri motivi, la seconda giornata sulle Alpi con partenza da Albertville e arrivo al Col du Granon passando per il Col du Télégraphe e il Col du Galibier potrebbe regalare diverse emozioni. E’ un momento cruciale di questo Tour, il Granon potrebbe stravolgere la classifica. C’è grande attesa per l’undicesima tappa del Tour de France 2022 . La prima settimana ha visto un solo uomo al comando, Tadej Pogacar , che ha impressionato a tal punto da far pensare che la corsa per la maglia gialla sia già chiusa. Lo sloveno tuttavia si ritrova insidiato da molte parti. Dalla Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard, che dista solo 39’’ ed è apparso in buona condizione, e anche dalla Bora-Hansgrohe di Lennard Kämna che si è portato a 11’’ dallo sloveno, sebbene non sembra possa avere le carte in regola per lottare fino alla fine. In più,non sta trovando il giusto contributo dal suo team, anche falcidiato dal Covid. Per questi e altri motivi, la seconda giornata sulle Alpi con partenza dae arrivo alpassando per ile ilpotrebbe regalare diverse emozioni. E’ un momento cruciale di questo Tour, il Granon potrebbe stravolgere la classifica.

"Una salita durissima, dove la respirazione sarà decisiva": la ricognizione del Col du Granon

Una preview su questa giornata ci è stata offerta dal nostro talent Alberto Contador, che ne ha evidenziato l’importanza: “Penso che questa undicesima tappa sia ancora più importante di quella di giovedì, con il famoso arrivo in cima all’Alpe d’Huez. E’ qui che si può decidere la corsa, tutto può cambiare”. Ci sarà una contesa fino alla fine per la maglia gialla? Il Pistolero la vede così: “Vediamo se Pogacar ha un vero rivale”. Il Pistolero non ha menzionato Vingegaard, che però sulle salite lunghe e ripide, come quelle che propone la tappa odierna, può dire la sua. “Il Granon è estremamente duro”, afferma lo spagnolo, che avvisa: “La velocità con cui saranno scalate le salite precedenti può rendere il Granon ancora più complicato”. Infine, uno sguardo alle possibili tattiche delle squadre: “Potrebbero mandare corridori in avanti per mettere Pogacar sotto pressione. Ad esempio la Jumbo Visma può mandare Primoz Roglic in fuga”.

