Ciclismo

Altra protesta in strada, il Tour si ferma per la terza volta

TOUR DE FRANCE - Per la terza volta in questa edizione, delle proteste bloccano la carovana e il Tour è costretto a fermarsi. Stop al gruppo e ovviamente anche per i cinque fuggitivi: Politt, Honorè, Mohoric, van der Hoorn e Simmons.

00:02:50, 41 minuti fa