Ciclismo

Ancora Cort! Il danese scatta al chilometro zero

TOUR DE FRANCE - Magnus Cort Nielsen ha dato spettacolo nelle prime tappe in Danimarca e anche al rientro in Francia non si fa attendere. Il corridore della EF si lancia all'attacco al chilometro zero, desideroso di consolidare la sua leadership nella classifica dei GPM.

00:00:32, un' ora fa