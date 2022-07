Ciclismo

Bettiol ci ha fatto sognare: ecco il momento in cui raggiunge Matthews

TOUR DE FRANCE - Tappa eccezionale quella disputata da Alberto Bettiol. Il corridore della EF va in fuga e si spende anche per i compagni, ma sulla salita finale ha una gamba incredibile e va tutto solo a riprendere il fuggitivo Matthews, riuscendo anche a superarlo. L'australiano, però, non demorde e poco dopo opererà il controsorpasso decisivo e andrà a vincere la corsa.

00:01:13, 38 minuti fa