Ciclismo

Bettiol rimprovera Dombroswki, che lo manda a quel paese

TOUR DE FRANCE - Storie tese in gruppo prima che inizino le salite nella 17esima tappa. La fuga non decolla e Alberto Bettiol ha qualcosa da dire a Joe Dombrowski. Il corridore della Astana non la prende bene e manda l'italiano a quel paese in maniera plateale.

00:00:36, 42 minuti fa