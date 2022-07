Ciclismo

Bissegger in difficoltà, Mohoric gli scatta in faccia

TOUR DE FRANCE - Giornata difficile per Stefan Bissegger. Lo svizzero della EF prima è costretto a cambiare bicicletta per un problema al cambio, ma si dimentica di prendere l'acqua. Così va in crisi e durante la salita, Matej Mohoric gli scatta in faccia senza pietà.

00:00:42, un' ora fa