Ciclismo

Bravo Ciccone: passa lui per primo sul Col de la Croix de Fer

TOUR DE FRANCE - Giulio Ciccone è uno dei cinque reduci della fuga di giornata e passa per primo in cima alla lunghissima salita sul Col de la Croix de Fer, prendendosi 20 punti per questo GPM fuori categoria.

00:00:40, 25 minuti fa