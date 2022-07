Ciclismo

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

TOUR DE FRANCE - Mathieu van der Poel e Wout van Aert attaccano al chilometro zero dell'undicesima tappa, dando subito spettacolo. Ecco il momento in cui i due grandi rivali "si mettono d'accordo" per sferrare l'azione.

00:00:39, 32 minuti fa