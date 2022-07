Ciclismo

Che rischio van Aert! Tocca la macchina e resta in piedi per miracolo

TOUR DE FRANCE - Rischio clamoroso corso da Wout van Aert prima che la quinta tappa entri nel vivo. La maglia gialla sta rientrando in gruppo dopo essere caduto, ma si distrae e si appoggia a un'ammiraglia, sbandando pericolosamente. Il belga riesce a restare in piedi per miracolo, ma che paura!

00:01:34, un' ora fa