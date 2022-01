2023. È stata annunciata oggi la grande partenza il via dai Paesi Baschi, in Spagna, precisamente in quel di Bilbao. Importante novità per il Tour de France. L’edizione di quest’anno è ancora lontana, ma si inizia a pensare già al. È stata annunciata oggi la grande partenza della Grande Boucle che vede un’importante novità:

Ad

ASO ha ufficializzato oggi le prime tre frazioni dell’edizione numero 110: saranno tappe tutt’altro che semplici, con diverse salitelle che dovrebbero complicare il compito dei corridori. Partenza ed arrivo a Bilbao nella prima frazione, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián (a ripercorrere alcuni tratti della celebre Classica) per la seconda, via da Amorebieta-Etxano e trasferta verso la Francia per la terza.

Giro d'Italia Sonny Colbrelli e Damiano Caruso rinunciano al Giro d’Italia 29/12/2021 A 13:34

Le prime tre tappe del Tour de France 2023

Tappa 1 (01/07): Bilbao – Bilbao, 185 km

Tappa 2 (02/07): Vitoria-Gasteiz – San Sebastián, 210 km

Tappa 3 (03/07): Amorebieta-Etxano – ?

Pogacar, che fenomeno! Il suo anno da sogno in 250 secondi

Tour de France Cordon-Ragot presenta il Tour femminile: "Saranno 7 battaglie" 24/11/2021 A 02:14