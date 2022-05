Filippo Ganna sta preparando in altura in Spagna il Tour de France e gli appuntamenti di un’estate che potrebbe essere molto ricca per il corridore di Verbania. Il campione mondiale a cronometro ha messo nel mirino la Grande Boucle, ma sta comunque osservando il Giro d’Italia, dove ne parla in un’intervista al Corriere Torino: "Questo Giro si deciderà nell’ultima settimana. Ovviamente faccio il tifo per Richard Carapaz e per la mia squadra".

Obiettivo? Indossare la maglia gialla al Tour

Gli obiettivi

"L’obiettivo è sicuramente il Tour. Sono sul Monte Teide, in altura, per preparami al meglio. Inoltre abbiamo già centrato la qualificazione ai Mondiali per quanto riguarda la pista. Il primo obiettivo è soprattutto quello di indossare la maglia gialla al Tour. Record dell'ora? Valuteremo le mie condizioni dopo il Tour e poi decideremo una data. Potrebbe essere in Svizzera a Grenchen, quest’estate"

