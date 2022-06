Dopo la dolorosa rinuncia al Giro d'Italia 2022, l'ex-campione nazionale belga Tim Merlier non sarà al via nemmeno al Tour de France 2022. Il velocista fiammingo sta recuperando dall'infortunio al gomito che lo ha estromesso dalla Corsa Rosa e punterà convinto sulla seconda metà di stagione, con il focus puntato sulla Vuelta di Spagna. Qualora dovesse riuscire a strappare un successo in terra iberica, Merlier entrerebbe tra l'altro nel ristretto club dei corridori con una vittoria in tutti e tre i Grandi Giri.

Per l'Alpecin-Fenix, sarà dunque Jasper Philipsen il velocista intorno a cui costruire i treni delle volate in terra francese. La formazione conterà ovviamente anche sul talento sconfinato di Mathieu Van Der Poel che dopo il Giro di altissimo livello disputato, andrà a caccia di tappe anche al Tour. Per l'Alpecin l'obiettivo è chiaramente quello di ottenere quanti più successi di tappa possibile, per proseguire l'ottimo percorso stagionale avviato al Giro, con i tre successi firmati da Oldani, De Bondt e dallo stesso Van der Poel.

Merlier, che punterà anche a riconquistare la maglia di campione nazionale in linea, è anche uno dei nomi più chiaccherati del CicloMercato 2023, con la Quick-Step Alpha Vinyl di Patrick Lefevre che segue il classe 1992 ormai da parecchio tempo. Chiaramente, i risultati di questa seconda metà di stagione avranno un peso specifico considerevole sul proseguo della carriera del talentuoso velocista belga, pronto a presentarsi al via della Brussels Cycling Classic già domenica, dopo il ritiro sul Teide degli ultimi giorni.

