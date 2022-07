Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2022 - Magrini racconta: quando Pantani batté Armstrong sul Mont Ventoux al Tour 2000

TOUR DE FRANCE - È Marco Pantani, lo scalatore per eccellenza, il protagonista di questo episodio di "Magro racconta". Si parla della vittoria del Pirata sul Mont Ventoux al Tour de France 2000, quando vinse davanti ad un Lance Armstrong che dominava in lungo e in largo. L'americano disse che aveva lasciato vincere Pantani, ma la storia dice tutto il contrario...

