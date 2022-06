Si chiude un'impegnativa prima settimana con la prima tappa di alta montagna dell'edizione 2022. 170 km in territorio svizzero, con la scalata al Col de la Croix, con rientro in Francia per la lunga salita finale del Pas de Morgins. Giornata che si presta alle fughe da lontano, considerando anche che non siamo nemmeno a metà gara e la fatica andrà gestita. Il giorno di riposo alle porte però potrebbe regalarci qualche fiammata anche tra i big della generale.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

La 9a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.15 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

I primi 170 chilometri si corrono in Svizzera con la strada sempre tendente a salire. A circa 100 km dal traguardo inizia l'ascesa al Col de Mosses, salita lunga dalle pendenze dolci. Non ci sarà molto tempo per rifiatare prima di imboccare il Col de la Croix, l'asperità più dura di giornata. Segue la lunga discesa verso Aigle con un tratto pianeggiante superiore ai 10 chilometri prima della salita finale al Pas de Morgins. Superata la cima, breve discesa fino agli ultimi 4 chilometri, tutti in salita con pendenze fino al 7%.



-Orario di partenza: 12.30

-Orario d'arrivo: 17.28 - 18.02

-Lunghezza: 192,9 km

-Dislivello: 3743 m

