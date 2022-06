Una delle giornate decisive del Tour de France, se non la più importante. Il trittico di salite alpine nel menù della tappa 11 metterà ordine alla classifica generale, in una giornata in cui sarà impossibile nascondersi. Si affrontano subito i tornanti di Montvernier, poi la mitica successione Télégraphe-Galibier. Arrivo sul temibile Col du Granon, 11 km con pendenze raramente non in doppia cifra. Il traguardo a quota 2413 metri, il più alto da 25 anni per la corsa francese.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

L'11a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.00 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Giornata dura per i velocisti che hanno però la possibilità di giocarsi i punti allo sprint intermedio posto dopo appena 16 km. Si comincia poi a salire con l'antipasto dei laccetti di Montvernier. Non mancherà il celebre passaggio in successione sul Télégraphe e il consecutivo Galibier, il primo Hors Categorie di questa edizione. Si scende verso Serre Chevalier per iniziare la durissima salita al Col du Granon, 11 km al 9% di pendenza media con il suo arrivo posto oltre quota 2400 metri.

Le salite

Lacets de Montvernier: 3,4 km al 8,2% (2a cat.)

Col du Télégraphe: 11,9 km al 7,1% (1a cat.)

Col du Galibier: 17,7 km al 6,9% (HC)

Col du Granon: 11,3 km al 9,2% (HC)

Info utili

-Orario di partenza: 12.15

-Orario d'arrivo: 16.40 - 17.13

-Lunghezza: 151,7 km

-Dislivello: 4070 m

