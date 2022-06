Tappa molto lunga nelle Ardenne in cui si dovranno centellinare gli sforzi per un finale che si preannuncia molto emozionante. Il muro di Pulventeux a 6 km dalla fine spezzerà il gruppo e i corridori più esplosivi emergeranno sull'arrivo in cima alla Côte des Religeuses. Ci saranno le prime scintille tra i big della generale?

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

La 6a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 11.55 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Primi 70 km in territorio belga, poi il ritorno in Francia per affrontare il primo GPM di 3a categoria di questa edizione, la Côte des Mazures. Il finale si preannuncia adrenalinico: negli ultimi 60 km non ci sarà pianura e il GPM di 4a categoria posizionato ai -15 km precederà l'atteso muro di Pulventeux (800 metri con pendenze sempre in doppia cifra). Non ci sarà tempo per recuperare perchè la breve discesa porterà ai piedi della Côte des Religeuses (1,6 km al 5,8%), il traguardo di tappa.

Le salite

Côte de Mazures: 2km al 7,6% (3a cat.)

Côte de Montigny-sur-Chiers: 1,6 km al 4,4% (4a cat.)

Côte de Pulventeux: 800 m al 12,3% (3a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 12.05

-Orario d'arrivo: 17.15 - 17.45

-Lunghezza: 219.9 km

-Dislivello: 2472 m

