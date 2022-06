In Tour de France con poche frazioni dedicate ai velocisti, la 19a tappa non sembra prevedere alternative a una volata di gruppo. Sarà un test utile per valutare la condizione degli sprinter dopo 3 settimane di gara e a due giorni dal prestigioso arrivo di Parigi. Per gli uomini di classifica sarà una giornata di recupero in vista della cronometro di domani.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

La 19a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.55 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Una delle tappe più semplici dell'edizione 2022 che potrebbe decidere le sorti della maglia verde, qualora la questione fosse ancora aperta. Potrebbe pesare i punti allo sprint intermedio di Auch dopo appena 38 km. Negli ultimi 55 km due brevi strappi che non dovrebbero creare problemi in gruppo con l'ultimo GPM a più di 40 chilometri dal traguardo. La volata di Cahors vedrà la strada tendente a salire all'interno dell'ultimo chilometro.

Le salite

Côte de la cité médiévale de Luzert: 2km al 6,2% (4a cat.)

Côte de Saint-Daunes: 1,6 km al 6,3% (4a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: 17.16 - 17.39

-Lunghezza: 188,3 km

-Dislivello: 1323 m

