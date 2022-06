Il Tour de France 2022 scatta dalla Danimarca e non poteva che essere la capitale Copenaghen ad ospitare i corridori per la prima tappa. Una cronometro individuale breve (13,2 km) in cui conterà molto l'esplosività viste le diverse curve presenti che andranno a spezzare costantemente il ritmo. Una ghiotta occasione per il nostro Filippo Ganna che si è posto come obiettivo la prima maglia gialla di questa edizione. La concorrenza è temibile con gli sloveni Roglic e Pogacar pronti a dare battaglia, oltre ovviamente ai talenti puri di van Aert e van der Poel.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Ad

La 1a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 15.30 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tour de France Roskilde-Nyborg: percorso, orari e dove vederla in tv 39 MINUTI FA

Il Percorso

La cronometro si snoda nel centro cittadino attraversando luoghi famosi in tutto il mondo come il ponte della regina Louise, i giardini di Tivoli e la celebre Sirenetta. Un percorso che andrà a favorire i corridori potenti, imponendo un elevato numero di rilanci in uscita dalle curve. Intertempo dopo 6,6 km all'altezza della chiesa di Sankt Jakob. Tempo di percorrenza che sarà inferiore al quarto d'ora in caso di strada asciutta.

Info utili

-Orario di partenza: 16.00;

-Orario d'arrivo: tra le 19.10;

-Lunghezza: 13,2 km;

Pogacar vince ancora: rivivi la sfida con Mohoric allo sprint

Tour de France Geraint Thomas: "Proverò a giocarmi le mie chance" 21/06/2022 A 11:39