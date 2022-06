Dopo il giorno di riposo il Tour de France riparte dalla Francia con una tappa nel nord ovest del paese. Non si superano mai i 200 metri di altitudine, ma la corsa affronterà ben 6 GPM di 4a categoria. Ci sarà di sicuro una fuga da lontano anche se il punto decisivo della tappa sarà ai -11 km, dove la breve Cote du Cap Blanc-Nez fornirà da punto di partenza per gli uomini che vorranno anticipare la volata.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Il Percorso

La regione costiera del Boulonnais offre numerose Côte nella parte centrale di tappa. La più impegnativa sarà la Côte de Nielles-les-Blequin con picchi di pendenza in doppia cifra a 80 chilometri dal traguardo. Il gruppo non dovrebbe problemi ad arrivare compatto al finale di frazione (vento permettendo) quando si affronterà la Côte du Cap Blanc-Nez, 900 metri al 7,5% e picchi intorno all'11%, in cui non mancheranno gli scatti. Potremmo vivere un finale ad inseguimento negli ultimi 10 chilometri.

Le salite

Côte de Cassel: 1,7 km al 4,2% (4a cat.)

Côte de Remilly-Werquin: 1,1 km al 6,8% (4a cat.)

Côte de Nielles-les-Blequin: 1,1 km al 7,7% (4a cat.)

Côte de Harlettes: 1,3 km al 6% (4a cat.)

Côte du Ventus: 1,1km al 4,8% (4a cat.)

Côte du Cap Blanc-Nez: 900 m al 7% (4a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13,15

-Orario d'arrivo: 17.14 - 17.35

-Lunghezza: 171,5 km

-Dislivello: 1784 m

