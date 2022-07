Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2022 - Jasper Philipsen si prende Parigi, Jonas Vingegaard è il re: rivivi la volata

TOUR DE FRANCE - Velocità altissime anche in quest’ultima tappa del Tour de France 2022: la volata finale sui Campi Elisi è dominata in lungo e in largo da Jasper Philipsen che agguanta il secondo successo parziale in questa Grande Boucle.

