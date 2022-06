È il giorno delle pietre al Tour de France. L'ultima volta sul pavé nel 2018 vinse John Degenkolb con l'arrivo a Roubaix. In questa edizione i settori da affrontare saranno 11 per un totale di quasi 20 km sulle pietre prima del traguardo di Arenberg. Servirà prontezza di riflessi e tanta gamba per gli uomini della generale, al primo vero test per le loro ambizioni di vittoria.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

Ad

La 5a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 13.25 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tour de France Aigle-Châtel les portes du Soleil: percorso, orari e dove vederla UN' ORA FA

Degenkolb più forte di tutti! Conquista Roubaix con uno sprint di rabbia

Il Percorso

Giornata da classica del nord per i corridori. Prima parte di tappa tranquilla in preparazione degli ultimi 80 km con 11 settori di pavé per un totale di 19,7 km. Il tratto più lungo sarà il numero 5 con i suoi 2800 metri, posto ai -30 km. Sull'arrivo di Arenberg ci si attende uno specialista e il favorito non può che essere Wout Van Aert. Occhi puntati anche sul vincitore dell'ultima Roubaix Dylan Van Baarle.

Info utili

-Orario di partenza: 13.35

-Orario d'arrivo: 17.20 - 17.39

-Lunghezza: 157 km

-Dislivello: 585 m

Ganna ci prova. Tra van Aert e van der Poel, vince van Baarle: gli highlights

Tour de France Dole-Lausanne: percorso, orari e dove vederla in tv 2 ORE FA