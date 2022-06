L'ultimo tappone di montagna può riservare tante sorprese. Sul finire di queste 3 settimane la crisi è dietro l'angolo e su un percorso come questo i distacchi possono rovesciare la situazione in classifica. Le ravvicinate ascese all'Aubisque e sul passo dello Spandelles (inedito) sono solo gli antipasti prima degli ultimi 14 interminabili chilometri dell'Hautacam. Dopo questa fatica, solo la cronometro separerà la maglia gialla dalla vittoria finale.

