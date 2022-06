Nella 17a tappa ci sono tutti gli ingredienti per una gara spettacolare sui Pirenei. Negli ultimi 60 km si scalano in successione il Col d'Aspin, l'Hourquette d'Ancizan, il Col d'Azet e il Peyragudes. Le squadre meglio attrezzate potranno fare corsa dura sulla penultima scalata per preparare il campo agli attacchi sulle rampe presnti negli ultimi 6 chilometri di frazione. Da questa tappa usciranno i primi verdetti in chiave classifica finale.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

La 17a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 13.00 (Canale 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Prima cinquantina in falsopiano a salire per raggiungere l'inizio del Col d'Aspin. Negli ultimi 70 chilometri la tappa non lascia tregua perchè dopo il primo scollinamento i corridori verranno attesi dalla salita dell'Hourquette d'Ancizan, ascesa divisa in due parti da un breve tratto di discesa. Intorno ai -30 km si riprende a salire verso il Col d'Azez con le sue pendenze costanti che si prestano ad un forcing di squadra da parte di chi avrà ancora delle forze. Traguardo sul Peyragudes che presenta i tratti più ripidi negli ultimi due km (picchi al 16%) e vedrà il testa a testa tra i migliori della classifica.

Le salite

Col d'Aspin: 12 km al 6,5% (1a cat.)

Horquette d'Ancizan 8,2 km al 5,1% (2a cat.)

Col de Val Laouron-Azet: 10,7 km al 6,8% (1a cat.)

Peyragudes: 8 km al 7,8% (1a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13.15

-Orario d'arrivo: 16.50 - 17.14

-Lunghezza: 129,7 km

-Dislivello: 3352 m

