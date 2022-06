Prima del giorno di riposo e dell'approdo in terra francese, la terza tappa in Danimarca è il probabile palcoscenico di uno sprint con tutti i protagonisti coinvolti. Si percorre la penisola dello Jutland senza affrontare asperità di rilievo nei 182 km che precedono l'arrivo di Sondeborg. Un appuntamento da non sbagliare per i tanti velocisti presenti alla Grand Boucle.

Dove seguire in tv e streaming il Tour de France

La 3a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 dalle ore 12.55 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile rivedere tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Percorso

Tappa che costeggia il mare, ma in una zona protetta dal vento che non dovrebbe condizionare la gara. Come ieri si affrontano 3 GPM di 4a categoria, nessuno in grado di impensierire i velocisti puri. A metà frazione lo sprint intermedio di Christiansfeld, mentre l'ultima delle salite catalogate si affronterà a circa 60 km dal traguardo.

Le salite

Côte de Koldingvej: 1,1 km al 3,4% (4a cat.)

Côte de Heilsminde Strand: 0,8 km al 5,5% (4a cat.)

Côte de Genner Strand: 1,7 km al 3,4% (4a cat.)

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: dalle 17.12 alle 17.35

-Lunghezza: 182 km

-Dislivello: 1276 m

