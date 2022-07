Tour360". Pronti a seguire il Tour de France anche su Twitch? Eurosport amplia il proprio palinsesto sulla piattaforma viola, aggiungendo alla propria offerta anche una chat LIVE durante la Grande Boucle, che prenderà il via venerdì 1 luglio da Copenaghen. Dopo aver seguito insieme tutte le tappe del Giro d'Italia 2022 e aver aperto le porte anche al calciomercato, con il nostro programma bi-settimanale "Calcio360 - speciale calciomercato", ecco arrivare "".

Parte Tour360!

Per l'occasione, l'offerta di Eurosport - che prevede la DIRETTA integrale di tutte le tappe su Discovery + ed Eurosport Player (oltre ai LIVE su Eurosport 2, canale 2010 di Sky, e su DAZN) - si estende a Twitch: CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!), dove seguiremo tutte le tappe del Tour de France in "second screen": Pietro Pisaneschi e Michele Giovagnoli saranno LIVE dalle 14.30 tutti i giorni della Grande Boucle, seguendo le tappe insieme agli utenti, interagendo con loro e rispondendo alle domande. Ci sarà spazio per commentare ciò che sta accadendo durante le tappe, grazie ai contributi video e agli articoli che arriveranno direttamente dalla redazione di Eurosport, giocare con i nostri host - partecipando a quiz e provando a fare insieme a loro il vostro personale pronostico - e soprattutto avrete la possibilità di interagire con i nostri commentatori.

I nostri ospiti

Infatti sarà previsto un ampio spazio dedicato agli ospiti: Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser, Ilenia Lazzaro - ovvero le voci del Giro d'Italia su Eurosport insieme a Luca Gregorio -, Giulia Cicchiné che ci accompagnerà anche nel post tappa, sia su Twitch che su Discovery Plus - oltre agli esperti di ciclismo della redazione di Eurosport.it faranno le loro incursioni durante le LIVE su Twitch per interagire con gli host e rispondere alle curiosità della chat.

DOVE SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2022 IN DIRETTA TV E STREAMING

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0, senza pubblicità in streaming su Eurosport Player, Discovery+ (Scopri l'offerta) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

